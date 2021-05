Michel Sardou, les meilleures chansons

En plus de 50 ans de carrière, Michel Sardou a vendu plus de 100 millions d'albums. Certaines de ses chansons sont devenues mythiques et plusieurs générations de stars les ont reprises, faisant de lui l'incarnation du chanteur populaire. Retrouvez ses plus grands tubes (de « Je vais t'aimer » à « La java de Broadway »)... rassemblés dans ce programme issu des archives des émissions cultes de la télévision française (« Champs-Elysées » , « Top à »...). © INA