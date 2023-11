La famille Colvert est en proie à un dilemme. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, Pam persuade Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille : destination la Jamaïque, en passant par New York.