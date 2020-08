Nouveaux épisodes Nouveaux épisodes Documentaire | Vie pratique

Mission : Végétal

Mission : Végétal est le premier programme court dédié aux arbres, aux plantes et aux fleurs. Il met en scène toutes les raisons que chacun peut avoir d'aimer les végétaux, de profiter du jardin, de vivre dans des paysages aux nombreux bienfaits. Les ingrédients : des défis, de la bonne humeur et des conseils ! Mission : Végétal est parrainé par l'Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage (VAL'HOR). © M6 Créations