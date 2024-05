Salut, je m'appelle Noé. Là où j'habite, il y a un jardin. Moi je m'ennuyais pas mal dans mon petit jardin. Je croyais que j'étais tout seul. Tu parles ! Dans mon jardin, il y a une quantité d'animaux qui y habite ! C'est mon amie, la petite souris, qui me l'a dit! Viens avec nous, dans mon jardin merveilleux et tu verras !! Un podcast écrit par Ambre Gaudet Avec les voix d'Eliot Puissant et India Puissant Une production : Gulli GULLI