Une star de la chanson dont le dernier album peine à se vendre se voit imposer par sa maison de disques de partir en tournée avec une jeune étoile montante de la musique. Entre ego surdimensionné et caprices de divas, c’est le début d’une véritable guerre entre les deux artistes… Bienvenue dans le monde impitoyable de la musique country ! © LIONSGATE TELEVISION INC. ET ABC STUDIOS. TOUS DROITS RESERVES