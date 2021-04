Rénovation insolite

5 documentaires

Éleveurs de taureaux, Tania et Will souhaitent vivre sur leur ranch et s'éviter ainsi de nombreux trajets en voiture. Avec un budget de 30 000 dollars, le couple demande à Taimoor, Rehan et Kyle d'aménager deux vieux bus scolaires en un lieu de vie convivial et familial. Les rénovateurs ont 8 jours pour relever le défi de cette rénovation insolite. © AETN International