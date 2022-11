« Parier, c’est pas rien » : Santé publique France présente la première campagne officielle de prévention sur les paris sportifs. Le journaliste Mohamed Bouhafsi et l'addictologue Laurent Karila (AP-HP) décryptent pour nous le fonctionnement des paris sportifs. Dans ces vidéos, ils nous expliquent comment les opérateurs de jeu poussent les joueurs à jouer toujours plus, en visant un certain public, et font des fausses promesses qui les poussent vers l’addiction Un problème avec les jeux d'argent et les paris sportifs ? Appelez Joueurs info service au 09 74 75 13 13, appel anonyme non surtaxé, 7j/7 de 8h à 2h. © Santé Publique France