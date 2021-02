Divertissement | Aventure | Compétition

8 équipes parmi les plus emblématiques de Pékin Express reprennent la course et vont s'affronter pour couronner les meilleurs aventuriers du jeu. Elles vont s'élancer sur un parcours incroyable : de Séoul en Corée du Sud à Sydney en Australie, avec toujours 1 euro par jour, mais une nouveauté majeure cette saison va tout bouleverser. Parmi les équipes en course : Les deux frères survoltés, Ludovic et Samuel : après avoir échoué dans la dernière ligne droite lors de la finale de l'année dernière enAfrique du Sud et vu s'effondrer leur rêve d'ouvrir un restaurant, ils reviennent pour prendre leur revanche. Les ex fiancés, Frédéric et Jessica : demi-finalistes de la 5ème saison en Amérique du Sud, ils sont désormais séparés. Chien et chat, vont-ils réussir à dépasser leur rancoeur pour gagner le jeu ? Le couple belge, Damien et Noëlla : éliminés à la première étape sur de la route des Grands Fauves, ils sont les outsiders. Connus pour leur humour mais aussi leurs difficultés à maîtriser les langues étrangères, vont-ils réussir à durer dans l'aventure face à d'autres équipes redoutables et dans un pays aux conditions hostiles ? Cécilia et Joël : la grande gagnante, compétitrice acharnée de la saison 5 va devoir faire équipe avec le coiffeur marseillais de la saison 3. Ce dernier arrivera-t-il à satisfaire l'exigence de résultats de Cécilia ? Mais aussi : Gérard et Cédric, le père et son fils niçois (gagnants de la saison 3); Marcelle et Nicole, les hôtesses de l'air corses (saison 4); Morta et Loulou, le gendre et son beau-père (saison 3) ; et enfin Jean-Pierre et François, les amis du Sud-Ouest (grands gagnants de la saison dernière). Ils pensaient tout connaître de Pékin Express... ils se trompaient ! Cette saison tout va changeravec l'arrivée du passager mystère : à chacune des étapes, une personnalité de M6 aura en effet la lourde tâche de faire équipe avec l'un des binômes de candidats. Le passager mystère, novice dans l'aventure, aura le sort de cette équipe expérimentée entre ses mains puisqu'il devra faire du stop et chercher un hébergement à la place de celle-ci. Pour des équipes habituées à truster les premières places, cette situation inédite risque de mettre leurs nerfs à rude épreuve et remet tout en cause... Mais avant de faire face à ce qui va incontestablement révolutionner toutes les stratégies de course, les équipes vont devoir s'extirper du métro de Séoul, mégalopole de plus de 10 millions d'habitants ! L'un des membres de chaque binôme devra guider son partenaire qui aura les yeux bandés dans ce dédale gigantesque et prendre les bons trains (bien que bondés) pour arriver à destination ! Une situation qui ne manquera pas d'occasionner rires, quiproquos et chutes en tout genre devant le regard interloqué de la population locale !