Saison 1 épisode 1

Maria, Esther et Cristina, trois femmes au caractère complexe, se retrouvent en pleine crise existentielle. Les projets dans lesquels elles avaient placé tous leurs espoirs ne leur procurent pas le bonheur attendu. Une sorte de"mid-life crisis" ! Ensemble, elles vont trouver d'autres chemins et faire des choix qui vont les éloigner petit à petit de ce que la société attend d'elles. Pour se réconcilier avec elles-mêmes, les autres et se réapproprier leur vie. © BETA FILM GMBH

