Relax

Entre l'exploration curieuse et la relaxation audio, RELAX propose de guider les tout-petits vers le sommeil en leur faisant découvrir la délicatesse et la beauté du monde qui les entoure. Guidé par une narration paisible, porté par des nappes musicales enveloppantes et préservé des heurts du quotidien, le programme s'envisage comme une bulle d'évasion pour accompagner tout en douceur l'entrée des enfants dans le royaume des songes. Un podcast écrit par Capucine Demnard Une production : Gulli et Lacmé Production et mis en musique par Pablo Altar et Florian Le Prisé GULLI