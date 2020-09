Etam Live Show 2020

1 vidéo

W9 diffuse en exclusivité le grand événement annuel de la célèbre marque de lingerie Etam : l'Etam Live Show 2020. Pour cette quatorzième édition, artistes et icônes de la marque Etam se réunissent pour un événement d'envergure. Au programme, « Les dessous d'Etam », un défilé qui révèle tous ses secrets... Pour l'occasion, Etam investit le quartier de l'Opéra et fait du Flagship Haussmann, le théâtre de son savoir-faire. Rendez-vous pour un show haut en couleurs et en paillettes. Let's dance on the catwalk ! © DMLS TV