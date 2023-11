Allemagne, 1930. Les frères Dassler inventent une chaussure de sport destinée aux plus grands athlètes. Tandis que le régime nazi progresse, Hitler souhaite mettre leur compagnie au service de son idéologie. Les profonds différends entre les deux hommes refont alors surface et ne tardent pas à les séparer… Bientôt, l'un va créer Adidas et l'autre, Puma... © GLOBAL SCREEN