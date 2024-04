Alice Vachet vous donne rendez-vous chaque semaine pour découvrir les belles histoires de ceux et celles qui ont osé réaliser leur rêve. Rénover sa maison, vivre pleinement sa passion, choisir un véhicule plus responsable, relever un challenge sportif, faire le tour du globe… Suivez Alice à la rencontre de ces Français qui ont pu concrétiser un projet surprenant, ambitieux ou plus respectueux de l’environnement grâce à un crédit à la consommation de La Banque Postale. Autant d’aventures qui vont vous faire vibrer, vous inspirer et vous donner envie à votre tour de vous lancer avec nos solutions de financement !