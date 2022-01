Alvinnn !!! Et les Chipmunks

8 épisodes

La nouvelle série TV animée , ALVINNN!!! Et Les Chipmunks, créée par Janice Karman, nous embarque dans un tourbillon d'aventures ponctuées de musique et égayées de rires. Bref, des histoires plus que divertissantes, s'adressant aux quatre générations de fans. Produite pour la première fois en CGI, la série nous dévoile une animation sophistiquée ainsi qu'une chanson originale des Chipmunks à chaque épisode. © OUIDO PRODUCTIONS