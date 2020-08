This time next year : un an pour tout changer

Ce sont des femmes et des hommes ordinaires, mais ils vont se donner douze mois pour relever un défi extraordinaire : perdre beaucoup de poids, trouver l'amour, vaincre une phobie, surmonter leur handicap, se lancer dans une adoption... Sur le plateau, ils nous racontent leur quotidien et font part de leurs résolutions, puis reviennent un an plus tard. Ont-ils atteint leur objectif ? Quelles ont été les étapes clés de leur parcours du combattant ? Comment se sentent-ils douze mois après ? © Twofour Broadcast Limited