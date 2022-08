Elementary

5 épisodes

Après de nombreuses frasques et une cure de désintoxication à Londres, l'excentrique Sherlock (Jonny Lee Miller) est désormais consultant pour la police de New York. Là-bas, son riche père lui impose de vivre avec le Dr Watson (Lucy Liu). Brillante chirurgienne jusqu'à ce qu'elle perde un patient et sa licence de médecin 3 ans plus tôt, Watson est désormais chargée de veiller à ce que Sherlock reste sobre... © CBS PARAMOUNT