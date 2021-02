Divertissement | Compétition | Cuisine

6e semaine du plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels pour les 8 candidats encore en compétition. Qui peut battre Philippe Etchebest sur ses terres ? C'est au grand théâtre de Bordeaux, là où se trouve la table d'hôte étoilée de Philippe Etchebest, que démarrera la 6e semaine de compétition. Un cadre exceptionnel pour une épreuve exceptionnelle. Pour l'occasion, les candidats oublieront les couleurs de brigade pour former des binômes inédits. Un seul objectif : battre un adversaire de choix… Philippe Etchebest ! Et c'est sur les terres du Chef qu'ils devront réaliser un plat digne de sa table d'hôte étoilée à partir d'un panier mystère. Pour cela, les candidats seront épaulés par Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège mais aussi, pour l'événement, par Gilles Goujon, MOF et chef 3 étoiles. À l'issue de l'épreuve, ce sont Lionel Lévy, chef étoilé, et Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France, qui dégusteront les plats sans savoir que parmi les assiettes se trouve celle de leur très bon ami Philippe Etchebest ! Le ou les binôme(s) qui réussiront à se classer devant le chef seront directement qualifiés pour la semaine suivante. Alors… Qui peut battre Philippe Etchebest ? La boîte noire par Régis et Jacques Marcon (3 étoiles) Dans cette deuxième épreuve, les candidats vont s'affronter dans l'une des épreuves les plus emblématiques de Top Chef, la fameuse boîte noire ! Plongés dans le noir le plus total, ils devront reproduire une assiette trois étoiles uniquement grâce au goût et au toucher. Et cette année, l'épreuve sera plus exceptionnelle que jamais, puisque les brigades seront associées et que les chefs seront autorisés à entrer dans la boîte noire et à cuisiner avec leurs candidats. Pour créer le plat qu'ils dégusteront, ils se sont mis à deux… Ils sont père et fils, Régis et Jacques Marcon, deux immenses talents, deux chefs trois étoiles, et deux fois plus de problèmes ! L'équipe qui se rapprochera le plus de la recette originale sera qualifiée pour la 7e semaine de compétition. Dernière chance : l'avocat.