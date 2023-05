Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l'action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers - les Maximals - se joindront aux Autobots dans l’éternelle bataille qu’ils livrent face aux Decepticons. Réalisé par Steven Caple Jr. , avec Anthony Ramos et Dominique Fishback en têtes d’affiche, le film sortira en salles le 7 juin 2023. © 2023 Par. Pics. TM Hasbro.