Divertissement Découvrez « Turbo passe à l’électrique », présenté par Karine Aday et accompagnée de Cindy Poumeyrol et Nicolas alias Le Petit Français. Ensemble, ils ont décidé de tester la mobilité électrique et vous partagent leur expérience : disponibilité des bornes, fiabilité, temps de recharge. Ils vous emmènent sur les routes, les autoroutes, en centre-ville, à travers les collines et au bord de la mer ! Rejoignez-les pour recharger les batteries à travers la France et vivez l’aventure électrique avec eux ! ® Métropole Télévision – 2024