Comédie

Carmen annonce aux élèves qu'ils vont devoir préparer un numéro pour un gala télévisé. Mais Adela et Horacio ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le contenu du spectacle. Pendant ce temps, J.J. rencontre une actrice qui est son parfait sosie. Lola est perturbée par le mariage de son père et Ingrid se sent délaissée par Juan depuis l'arrivée du bébé...