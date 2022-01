La fille du puisatier

À la fin des années 1930, en Provence, Patricia, 18 ans, est l'aînée des six filles de Pascal, un puisatier de la région. Felipe, fidèle employé de ce dernier, la convoite depuis quelque temps. Mais Patricia est follement amoureuse de Jacques Mazel, aviateur issu d'une famille très aisée, qu'elle vient de rencontrer par hasard. Quand la guerre éclate, Jacques est envoyé au front. Patricia attend un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon crient au chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les Mazel leur envient bientôt et cherchent à partager, car Jacques est porté disparu... © Compagnie Méditerranéenne de Films