Divertissement | Maison & déco

Sonia, 65 ans, et son mari Jean-Baptiste, 67 ans, vivent dans leur maison depuis 31 ans et ont eu le temps d'entasser des tonnes d'objets inutiles. Leur fille Virginie, 36 ans, s'est installée à quelques kilomètres de là avec son mari Stéphane, 43 ans, et leurs deux filles Alicia, 11 ans, et Élisa, 5 ans. La petite famille profite de sa situation pour entasser tous leurs objets dans la maison des grands-parents. Aujourd'hui, ils souhaitent se débarrasser de tous ces objets qui ne font que les encombrer. C'est pourquoi ils ont fait appel à « Un trésor dans votre maison ». Emmanuel, commissaire priseur, va estimer la valeur de tous ces objets puis accompagner la famille dans une salle de vente aux enchères pour essayer de vendre au mieux tout leur bric à brac ! Quel prix vont-ils tirer de la vente de tous leurs objets ?