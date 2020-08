Nouveau Nouveau Magazine | Actualités

ZooParc de Beauval

Le ZooParc de Beauval, classé 4ème plus beau zoo du monde, présente 35 000 animaux. 10 000 d'entre eux sont visibles dans le ZooParc. Le reste est à découvrir au dôme équatorial, nouveauté 2020, qui accueille quant à lui 25 000 animaux et offrant plus de 10 000 m² de visite, lors d'une excursion autour de l'équateur. En immersion dans une végétation luxuriante, rencontrez les loutres géantes, les varans de Komodo, ou les hippopotames pygmées... parmi plusieurs centaines d'espèces incroyables....