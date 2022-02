Whitney Houston : l'histoire secrète de ses tubes

1 documentaire

Si les chansons de Whitney Houston ont touché les cœurs du monde entier, le documentaire s'attarde sur certains de ses hits intemporels : « I wanna dance with somebody », « One moment in time » et « My love is your love ». Avec la contribution de producteurs, auteurs-compositeurs, choristes, musiciens, chorégraphes, journalistes et experts de l'industrie, découvrez ce qui se cache derrière la musique... Retour sur trois morceaux qui ont fait de Whitney Houston une icône de la musique indiscutable qui a redéfini et changé la musique pop pour toujours ! © VIACOM ENTERPRISES