Pour cette deuxième semaine de « 5 hommes à la maison », cap au Nord-Pas-De-Calais, chez Émilie. Célibataire sans enfant, cette ambulancière de 36 ans est une jeune femme pétillante au caractère bien trempé et au rire communicatif. Très à l'écoute de par son métier, Émilie distribue beaucoup d'amour partout autour d'elle mais n'en reçoit hélas pas toujours à la hauteur de ses espérances. Les années passant, notre célibataire aimerait bâtir une relation durable avec un homme et ne cache pas ses envies d'avoir des enfants si l'occasion se présente. Souriante, entière, très sociable et aussi « un peu fofolle », Émilie recherche un compagnon solaire, drôle, bienveillant, et susceptible de la canaliser sans pour autant chercher à la changer. Attachée au feeling plus qu'à des critères physiques de façade, Émilie accordera sa confiance à un homme qui saura la faire rêver par sa sincérité et son authenticité, plus que par ses belles paroles. Cinq hommes, minutieusement sélectionnés pour répondre à ses critères, s'apprêtent à entrer cinq jours dans son quotidien. Et c'est dans la maison d'un couple d'amis que notre jeune femme a décidé de les recevoir. Un confort qui ne sera pas de trop, à l'aube d'une semaine qui pourrait totalement bouleverser son avenir sentimental. L'expérience inédite de « 5 hommes à la maison » permettra-t-elle à Émilie de trouver l'élu de son cœur ?