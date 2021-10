50 nuances de couples

1 documentaire

Longtemps, quand on parlait du couple, on faisait référence à un homme et une femme mariés, fidèles et vivant sous le même toit. Ce modèle traditionnel du couple légitime est en crise. Plus d'un homme sur deux et une femme sur trois admettent avoir été infidèles au cours de leur vie. Polyamoureux, sex-friend, anarchiste relationnel, couple ouvert... Aujourd'hui, de nouveaux comportements apparaissent, en totale rupture avec le long fleuve tranquille de la conjugalité. © C.productions