Creepshow

18 épisodes

Doc et Chief, deux irréductibles anciens d'une ville mourante, bravent la tempête pour prendre des nouvelles de Richie. Ce dernier, en plein deuil, vit seul avec son fils et sombre dans un alcoolisme aux graves conséquences... Evie a une nouvelle maison de poupées. Mais elle y découvre un intrus : une tête de poupée qui semble hanter la maison... © TRADE MEDIA US