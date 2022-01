Zac & Mia

12 épisodes

Zac, passionné de musique et Mia, fille populaire accro aux réseaux sociaux vont voir leurs destins se croiser en devenant voisins de chambre à l’hôpital. Luttant chacun contre un cancer, les deux adolescents jusqu’ici ordinaires, mais à l’avenir désormais incertain, vont découvrir ensemble l’espoir, l’amour et le courage. © Viacom International Inc.