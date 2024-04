Asya et Volkan sont heureux parents d'un jeune garçon et semblent avoir tous les ingrédients pour la recette d'une vie parfaite. Mais un jour, à cause d'un simple cheveu blond sur l'écharpe de son mari, Asya découvre que ce dernier mène une double vie. Leur bonheur va alors voler en éclats... © MADD