Veuve, Maria travaille dur pour gagner sa vie en vendant des fruits et légumes sur les marchés. Mais en gagnant à la loterie, elle voit sa vie bouleversée en devenant l'une des femmes les plus riches du pays. Dès lors, elle n'a plus qu'un seul but : retrouver l'enfant qu'elle a été contrainte d'abandonner à sa naissance, des années plus tôt. Mais c'est sans compter les "amis" qui ont décidé de revenir dans sa vie... © COTE OUEST