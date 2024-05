Menaces de viol, de meurtre, montages pornographiques, intimidation et harcèlement, voici le quotidien de femmes telles que Mira, créatrice de contenus, Raphaëlle, femme politique, et Fanny, simple utilisatrice des réseaux sociaux. Depuis #MeToo, le sexisme n'a pas diminué sur Internet et un mouvement prônant la haine des femmes s'est même développé : le masculinisme. Victoria Garmier a enquêté sur le cyberharcèlement dont les femmes sont victimes et sur les solutions mises en place. © C PRODUCTIONS