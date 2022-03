Documentaire | Société | Actualités

Première femme à avoir dirigé le 36 Quai des Orfèvres, Martine Monteil, 71 ans aujourd’hui, a fait trembler les plus grands criminels et géré d’une main de fer les plus grandes enquêtes de ces 30 dernières années, de l’arrestation de Madame Claude, en passant par la création du fichier national des empreintes génétiques et la résolution de l’affaire Guy Georges, jusqu’au tragique accident qui a coûté la vie à Lady Di.