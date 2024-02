Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés Finn fait croire aux élèves qu'il a vu une sirène... Et ça marche ! Problème, Stokes n'y croit pas une seconde. Pour défendre son élève et SURTOUT pour moucher son collègue, La Barrée se grime en sirène et oblige Finn à s'enfoncer dans son mensong...