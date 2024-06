Tara Gregson, épouse et mère de deux adolescents, souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Alors qu'elle décide d'arrêter son traitement médical pour découvrir les causes de sa maladie, elle peut compter sur le soutien de son époux Max, de ses enfants Kate et Marshall et de sa sœur Charmaine. © 2008 Showtime Networks Inc. et DreamWorks, L.L.C. Tous droits réservés.