Série dramatique

Ivre, Gilles, le comptable, ami et témoin d'Alex, fait une annonce surprenante aux invités et au marié. Six mois plus tôt, Alex et Agnès annonçaient à Gilles et la mère d'Alex, Myriam, leur union à venir. Sexagénaire acariâtre, Myriam adorait Isabelle, l'ex-femme d'Alex, et déteste par conséquent Agnès. Pourtant, la mère du marié cache elle-même un secret à propos d'un prétendu cousin éloigné…