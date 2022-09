Mariés au premier regard - version US

12 émissions

Si la science pouvait nous permettre de trouver LA personne qui nous correspond le mieux pour une vie à deux ? Trois experts ont organisé une expérience inédite pour tester la compatibilité amoureuse de nos amis américains. Ils ont analysé des profils et réalisé des tests scientifiquement reconnus sur des hommes et des femmes célibataires afin de former des couples qui ont tout pour vivre une relation durable. © RED ARROW INTERNATIONAL