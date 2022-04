Le refuge de l'espoir

26 épisodes

Ils sont soigneurs passionnés et n’ont qu’un but : permettre à leurs pensionnaires de regagner la nature le plus vite possible. Castors, aigles, phoques et plus d’une centaine d’espèces d’animaux sauvages sont recueillis dans ce refuge pas comme les autres, dont la fondatrice, Hope, porte bien son nom ! © BLUE ANT INTERNATIONAL LIMITED