Divertissement | Compétition | Mode & beauté Nos amateurs d'aiguilles vont devoir se mettre à la pointe car le thème du jour est le vêtement tendance. À ce stade du concours, la technique ne suffit plus, il va falloir du style ! Heureusement, la reine incontestable de la tendance, Cristina Cordula, est là pour veiller au grain. Gare aux fashion faux pas ! La combinaison-pantalon est indéniablement la tendance de cette saison ; à la fois confortable et chic, on la voit partout. C'est cet incontournable du moment que nos couturiers amateurs vont devoir réaliser dans la première épreuve. Fluide ou rigide, unie ou à imprimés, large ou prêt du corps, c'est à nos candidats de décider ! Pour la première fois, tout va reposer sur leur sens de la mode ! Et ça ne s'arrête pas là : Pour l'épreuve de customisation, le challenge est encore plus grand ! Imaginez la plus ringarde des combinaisons de ski… Et bien, c'est tout ce dont disposeront les couturiers pour réaliser, ici aussi, un vêtement dans la tendance. Qui s'en ira à un fil de la finale ? À vos fils, à vos aiguilles, cousez !