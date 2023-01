Le Groupe M6 et MiiMOSA s’associent pour soutenir des projets de transition agricole et lancent "Cultivons notre avenir". Aux côtés de 3 partenaires également engagés, La Provençale Bio, GRDF et Harrys, nous lançons un appel à projets inédit à destination des agriculteurs. Déposez vite votre candidature sur le site cultivonsnotreavenir.com vous avez jusqu’au 31 mai pour déposer vos projets. © M6 Créations