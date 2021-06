Si Dalida est aujourd'hui l'une des chanteuses françaises les plus populaires, ce n'est pas uniquement grâce à une chevelure flamboyante, des tenues inoubliables ou encore cette pointe d'accent gorgé du soleil de ses origines. C'est surtout parce qu'elle a su s'adapter aux diverses modes et se les approprier jusqu'à devenir une icône transgénérationnelle reconnue. Elle chante l'amour avec « Ciao Amore Ciao », danse sur « Monday, Tuesday », nous fait voyager en Italie sur l'air de « Bambino » et nous émeut avec « Je suis malade ». L'amour du public reste inconditionnel des années après sa disparition. Découvrez ou redécouvrez les meilleures chansons de la diva dans ce programme composé de ses meilleures prestations diffusées à la télévision française et sélectionnées par l'INA.