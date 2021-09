The Police & Sting : l'histoire secrète de leurs tubes

1 documentaire

Revivez la fabuleuse trajectoire de Sting et ses acolytes musiciens - Stewart Coperland et Andy Summers - avec qui il formait le groupe The Police ! Depuis « Roxane », le tube qui les fait connaître, en passant par « Every breath you take », qui les hisse au rang de superstars internationales, pour finir avec « Englishman in New York », un des tubes les plus excentriques qui fait décoller Sting comme artiste solo... © @ Viacom