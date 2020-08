Mariage et safari

1 téléfilm

Chiara et Joshua, en vacances en Afrique du Sud, tombent amoureux de la nature du pays. Ils achètent une ferme à restaurer et veulent se marier. Leurs parents font le voyage pour assister à la noce, mais ils se retrouvent rapidement perdus en pleine nature et mêlés à une histoire de trafic de diamants… © Red Arrow