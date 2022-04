Sur les plus belles routes de France avec Continental

Partez avec Stéphane Rotenberg et Continental à la découverte des plus belles routes de France ! Mont Ventoux, Vallon-Pont-D’arc, Cap Roux, etc : autant de panoramas somptueux et de routes grandioses sur lesquelles notre animateur expérimente le plaisir de conduire, en toute sécurité ! © M6 Créations