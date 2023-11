Irlande, 2006. Le corps d'une jeune fille est retrouvé dans les bois, aux alentours de Dublin. Les détectives Cassie Maddox et Rob Reilly s'emparent de cette affaire, qui fait mystérieusement écho à la disparition non résolue de trois enfants jouant dans cette même forêt vingt ans plus tôt. Seul l'un d'entre eux, Adam, avait réapparu, couvert de sang et incapable de s'exprimer sur ce qu'il s'était passé… © FREMANTLE MEDIA LTD