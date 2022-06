Ehrlich Brothers : Fascination

Au revoir lapins et colombes, préparez-vous à des numéros époustouflants et inédits. Tordre des rails de trains en forme de cœur, faire pousser un arbre instantanément ou faire sortir une moto d’un ipad : avec les frères Ehrlich, tout est possible... Après avoir séduit plus de 2 millions de spectateurs en Europe, les Ehrlich Brothers, les rock stars de la magie, débarquent en France. Retrouvez leur spectacle « Fascination » présenté devant 4 000 personnes au Palais des Sports à Paris. © K-WET PRODUCTIONS