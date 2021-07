La femme du boulanger

Séduite par Dominique, berger et valet du châtelain, Aurélie, la femme du boulanger, s'enfuit avec son amant. Le boulanger, Aimable Castanier, se laisser aller au désespoir et refuse de produire du pain. Dès lors, son malheur devient celui de tous les habitants du village : passant outre leurs différends, ils vont se liguer pour ramener l'infidèle et lui obtenir le pardon de son mari... © Compagnie Méditerranéenne de Films