Paolo Roversi est un grand photographe de mode, peut-être le plus grand. Il est originaire de Ravenne, une ville qui a formé sa façon de photographier et de travailler la lumière. Débarqué à Paris où il travaille depuis plus de trente ans, Roversi a été le protagoniste de toutes les campagnes photographiques de mode les plus prestigieuses : il a photographié et lancé les top models les plus importants et les plus emblématiques du monde tels que Naomi Campbell et Kate Moss. Avec la participation de Naomi Campbell, Monica Belluci, John Galliano… © RAI