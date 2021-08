La Très Très Bonne Pizza

1 magazine

Après le succès des documentaires « Paris, le sacre du sucré » et « À la recherché du meilleur jambon-beurre», François-Régis Gaudry s'est donné pour mission de trouver la meilleure pizza de France. Parce qu'il y a toujours de très très bonnes adresses à dénicher… En France, la galette italienne est un poids lourd de notre alimentation puisqu'il s'en déguste près d'un milliard par an, plaçant les Français au deuxième rang mondial de la consommation de pizza derrière les États-Unis et devant l'Italie ! François-Régis Gaudry, entouré de deux éminents experts, Alessandra Pierini (restauratrice italienne à la tête de l'épicerie fine RAP à Paris) et Alain Cirelli (chef cuisinier à la tête du Purgatoire - 54 Paradis) a sillonné la France pour déguster la traditionnelle pizza marguerita et élire la meilleure d'entre elles ! Tout au long du documentaire, Sylvie Sanchez, anthropologue et chercheuse au CNRS, auteure de plusieurs ouvrages sur la pizza, nous conte l'histoire de la pizza, de sa naissance à Naples à son développement en France et ailleurs. De Nice à Bordeaux, de Lille à Marseille en passant par Rennes et sans oublier Paris, à la recherche des meilleures adresses, des meilleurs artisans et des meilleurs produits, une trentaine de restaurants ont retenu l'attention de notre jury dans leur quête de la meilleure pizza de France. Les critères de sélection : une très bonne pâte, une longue fermentation, un façonnage manuel et des produits ultra sourcés (tomate, mozzarella, basilic). Tout l'art du pizzaïolo réside ensuite dans son talent à assembler ces ingrédients d'exception. Parmi les adresses testées, le jury d'experts s'est rendu à La Bonne Mère à Marseille, chez Papa Raffaele à Lille, Bijou, Da Graziella à Paris, Angello à Rennes… Cette quête d'excellence les a conduits à la rencontre des plus grands spécialistes de la pizza comme John Bergh, maître-artisan pizzaïolo au palmarès fourni (champion de France 2008, champion du monde 2009, champion international 2010), Manuel Barthélémy, compagnon pizzaïolo (vice-champion du monde de la pizza éthique) et Roberto Belotti, chef pizzaïolo chez Dalmata, la nouvelle adresse en vue de la capitale. © TV Only