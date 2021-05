Série | Drame

Après une troisième fécondation in vitro, Maya Labrune tombe enfin enceinte. Elle et son mari Éric sont aux anges. Pour faire attention au futur bébé, Maya a arrêté de travailler. Désœuvrée et à la maison, elle se met à observer ses nouveaux voisins… Ce couple vient d'emménager et aurait, selon Maya, un bébé. Seulement quand elle sonne à la porte de sa nouvelle voisine, Claire nie avoir un bébé. Elle aurait un chat… mais Maya n'est pas folle, elle a bien vu et entendu un bébé ! Cette journée va marquer le début d'une folle semaine qui va faire tomber les masques et battre en brèche tous les préjugés. Les voisins ont-ils vraiment un bébé ? Pourquoi semblent-ils le cacher ? Est-il possible qu'ils l'aient acheté, volé ou kidnappé ? Les allers et retours douteux au sein de la maison laissent penser au pire. Au fil de son enquête, Maya va découvrir que les coupables ne sont pas toujours ceux qu'on croit...