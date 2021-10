Ludmila, s'en va-t-en guerre

1 documentaire

Ludmila a 29 ans. Il y a deux ans, elle apprend, à l’occasion d’un examen de routine, qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. C’est le début d’un long chemin de soins, d’examens et d’épreuves. Mais Ludmila refuse de se laisser dépasser par sa maladie. Elle refuse que tout s’arrête dans sa vie. Sa manière à elle de combattre, c’est de prendre une caméra. Jeune journaliste, elle décide de créer une chaîne Youtube pour nouer des liens avec d’autres jeunes femmes malades et transformer cette expérience en film documentaire. Comment affronter cette injustice d’être touchée par le cancer du sein, alors qu’on a moins de 30 ans et qu’on pensait avoir tout un avenir à construire ? Comment réussir à vivre, alors que tout est remis en question par la maladie et les soins, le regard des proches, l’amour, les envies d’enfant, les projets d’installation, le travail ? C’est cette aventure, racontée à la première personne, avec la complicité du réalisateur Nicolas Bourgouin, que retrace le film. Ludmila est aujourd’hui en rémission. Au cours de sa quête d’informations, Ludmila nous fait aussi rencontrer Christelle, Maeva et Gwen, qui vivent toutes les trois une expérience différente de la maladie. Elles nous confient, entre doutes et lumière, le témoignage de leur incroyable énergie. © Cat & Cie